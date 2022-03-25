Сильный ветер сорвал часть крыши дома и повалил деревья в Петрозаводске (ФОТО)

Порывистый ветер в субботу повалил 6 деревьев и сорвал часть крыши на проспекте Ленина в Петрозаводске.

Об этом сообщил глава города Владимир Любарский.

По его словам, сейчас идет уборка деревьев и демонтаж разломанной кровли.

«Специалисты проводят демонтаж поврежденных конструкций, чтобы предотвратить угрозу их обрушения, а также утепляют стояк холодного водоснабжения. Работы по восстановлению кровли начнутся с завтрашнего дня», — написал Любарский на своей странице Вконтакте.

После появления этой записи подписчики сообщили мэру, что ветер угрожает сорвать часть кровли еще на одном здании. Крыша там была недавно отремонтирована. Любарский ответил, что передал эту информацию Фонду капремонта и подрядной организации.