Сильный ветер в Петрозаводске повалил 8 деревьев, одно — на автомобиль

Стихия, разыгравшаяся в Петрозаводске в минувшие выходные, стала причиной падения деревьев.
Об этом сообщил директор Единой дежурно-диспетчерской службы города Вадим Измайлов на совещании в мэрии.
По его словам, ветер повалил 8 деревьев, одно из них — на припаркованный рядом автомобиль.
Измайлов предупредил, что сегодня также возможно усиление ветра, снегопад и гололедица.
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