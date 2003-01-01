Силовики из Карелии задержали иностранца по подозрению в финансировании терроризма

Сотрудники карельского ОМОНа «Илвес» задержали иностранного гражданина в Нижнем Новгороде.
Мужчину подозревают в финансировании международной террористической организации, запрещенной в России.
По данным УФСБ Росии по РК, задержанный собирал денежные средства и переводил их боевикам террористической организации. Для перевода денег он использовал современные электронные платежные системы.
Также правоохранители зафиксировали факты его интернет-переписки с лицом, которое находится в международном розыске.
Подозреваемый находится под арестом.