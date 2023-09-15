Силовики пришли в гараж с наркоманами в Лахденпохском районе Карелии

Владельца гаража будут судить по двум статьям УК РФ.

Прокурор Лахденпохского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя.



Молодого мужчину обвиняют в покупке и хранении наркотика в крупном размере, а также в том, что он предоставлял помещение для употребления зелья.



Согласно материалам уголовного дела, в июле злоумышленник купил и хранил у себя наркотик. Незаконное вещество у него забрали при личном досмотре.



Кроме того, следователи удтверждают, что с мая по июнь он пускал к себе в гараж любителей наркотиков.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в суд, рассказали в прокуратуре Карелии.



По первой статье обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, по второй - до четырех лет колонии.