Силовики задержали мэра одного из крупнейших городов России

Мэр Красноярска был задержан минувшей ночью.

Мэр Красноярска Владислав Логинов был задержан силовиками. Об этом минувшей ночью сообщили в ТАСС.

Как сообщили изданию в правоохранительных органах, задержание, предварительно, связано с полученной взяткой.

Логинов родился в Красноярском крае в 1967 году. Имеет два образования, одно из которых - высшее. Красноярском он руководит с 2022 годв, до этого работал в администрации города, его районов, Красноярского края.