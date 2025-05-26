Силовики задержали мэра одного из крупнейших городов России

Мэр Красноярска был задержан минувшей ночью.
Мэр Красноярска Владислав Логинов был задержан силовиками. Об этом минувшей ночью сообщили в ТАСС.
Как сообщили изданию в правоохранительных органах, задержание, предварительно, связано с полученной взяткой.
Логинов родился в Красноярском крае в 1967 году. Имеет два образования, одно из которых - высшее. Красноярском он руководит с 2022 годв, до этого работал в администрации города, его районов, Красноярского края.
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