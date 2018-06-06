Силовиков просят разобраться с массовым уничтожением части "зеленого щита" Петрозаводска

ОНФ обратился в прокуратуру и МВД Карелии по факту уничтожения леса, вошедшего в "зеленый щит" Петрозаводска.

"Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Карелия обратились в министерство внутренних дел по региону, карельскую межрайонную природоохранную прокуратуру и государственный комитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору по факту незаконной вырубки городских лесов на окраине Петрозаводска. Леса в районе улицы Университетской, где началось строительство дороги, включены в лесопарковый зеленый пояс города, постановление о создании которого было принято законодательным собранием республики в апреле 2018 года", - говорится в сообщении.

Ранее общественники совместно с представителями администрации Петрозаводска выехали на улицу Университетскую, где обнаружили массовую вырубку зеленых насаждений общей площадью около 1 кв. км. По предварительным подсчетам экспертов, размер ущерба составил более 100 млн рублей.

В ходе рейда было установлено, что большая часть сплошной вырубки произведена на территории городских лесов, относящихся к категории защитных. На данном участке идет строительство грунтовой песчаной дороги протяженностью около 1 км.

Представители организации, работающие на участке, не смогли предоставить каких-либо разрешительных документов на строительство дороги, снос и вывоз зеленых насаждений.

По информации администрации Петрозаводска, данная компания приступила к работам на Университетской в конце 2017 года. Комиссией администрации 10 ноября составлен акт о несанкционированном сносе зеленых насаждений, который был направлен с заявлением в управление МВД по Петрозаводску и природоохранную прокуратуру для принятия мер.

Но в возбуждении уголовного дела тогда было отказано.

Руководство компании объяснило свои действия тем, что работы проводятся на основании договора подряда, заключенного с физическим лицом, имеющим в собственности землю для индивидуального жилищного строительства. Но в отношении освоения данной территории администрацией города приняты лишь постановления о разработке и утверждении проектов планировки территории для размещения линейного объекта – общегородской магистрали №2 жилого района Древлянка II.

Постановления являются первичными документами территориального планирования. Процедура отбора подрядчика на конкурсной основе, создание и государственная экспертиза проектной документации на общегородскую дорогу, предоставление земельного участка, выдача разрешений на строительство и снос зеленых насаждений по данному участку не осуществлялись.

"С ноября 2017 по май 2018 года площадь вырубки на Университетской выросла в несколько раз. Никаких мер к компании, которая причастна также, по информации администрации Петрозаводска, к несанкционированным вырубкам лесных насаждений в районе улиц Белинского, Сосновой и Ладожской, не принималось. Почему правоохранительные органы отказывают в возбуждении уголовных дел по фактам незаконных вырубок в черте города? Позволять уничтожать городские леса, вошедшие в «зеленый щит» Петрозаводска, преступно. Мы ждем от надзорных органов мер по спасению участков лесопаркового пояса. Вырубки должны быть остановлены", – считает координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимир Кванин.