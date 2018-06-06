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Новости. Общество
10:15, 06 Июня 2018

Силовиков просят разобраться с массовым уничтожением части "зеленого щита" Петрозаводска

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ОНФ обратился в прокуратуру и МВД Карелии по факту уничтожения леса, вошедшего в "зеленый щит" Петрозаводска.

"Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Карелия обратились в министерство внутренних дел по региону, карельскую межрайонную природоохранную прокуратуру и государственный комитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору по факту незаконной вырубки городских лесов на окраине Петрозаводска. Леса в районе улицы Университетской, где началось строительство дороги, включены в лесопарковый зеленый пояс города, постановление о создании которого было принято законодательным собранием республики в апреле 2018 года", - говорится в сообщении.

Ранее общественники совместно с представителями администрации Петрозаводска выехали на улицу Университетскую, где обнаружили массовую вырубку зеленых насаждений общей площадью около 1 кв. км. По предварительным подсчетам экспертов, размер ущерба составил более 100 млн рублей.

В ходе рейда было установлено, что большая часть сплошной вырубки произведена на территории городских лесов, относящихся к категории защитных. На данном участке идет строительство грунтовой песчаной дороги протяженностью около 1 км.

Представители организации, работающие на участке, не смогли предоставить каких-либо разрешительных документов на строительство дороги, снос и вывоз зеленых насаждений.

По информации администрации Петрозаводска, данная компания приступила к работам на Университетской в конце 2017 года. Комиссией администрации 10 ноября составлен акт о несанкционированном сносе зеленых насаждений, который был направлен с заявлением в управление МВД по Петрозаводску и природоохранную прокуратуру для принятия мер.

Но в возбуждении уголовного дела тогда было отказано.

Руководство компании объяснило свои действия тем, что работы проводятся на основании договора подряда, заключенного с физическим лицом, имеющим в собственности землю для индивидуального жилищного строительства. Но в отношении освоения данной территории администрацией города приняты лишь постановления о разработке и утверждении проектов планировки территории для размещения линейного объекта – общегородской магистрали №2 жилого района Древлянка II.

Постановления являются первичными документами территориального планирования. Процедура отбора подрядчика на конкурсной основе, создание и государственная экспертиза проектной документации на общегородскую дорогу, предоставление земельного участка, выдача разрешений на строительство и снос зеленых насаждений по данному участку не осуществлялись.

"С ноября 2017 по май 2018 года площадь вырубки на Университетской выросла в несколько раз. Никаких мер к компании, которая причастна также, по информации администрации Петрозаводска, к несанкционированным вырубкам лесных насаждений в районе улиц Белинского, Сосновой и Ладожской, не принималось. Почему правоохранительные органы отказывают в возбуждении уголовных дел по фактам незаконных вырубок в черте города? Позволять уничтожать городские леса, вошедшие в «зеленый щит» Петрозаводска, преступно. Мы ждем от надзорных органов мер по спасению участков лесопаркового пояса. Вырубки должны быть остановлены", – считает координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимир Кванин.

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Комментарии

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Ded
2018-06-06 10:59:17
Про полицию - вообще умолчим: туда даже дозвониться-то проблематично, какие уж расследования!
Ded
2018-06-06 10:57:19
Ну, сами-то они никак додуматься не могут, "силовики" эти. Целая природоохранная прокуратура есть с космическими зарплатами, а отдачи от них - ноль целых, ноль десятых. Позорище! Умеют только мирные одиночные пикеты разгонять. Тьфу,..
кир
2018-06-06 10:56:07
Это наши люди, детка. Это наша цивилизация. Сделать ничего нельзя.
Горожанин
2018-06-06 10:32:11
Между Орзегой и Деревянкой рубят гектарами варварски, бросая верхушки и корни, не занимаясь рекультивацией, разрушая лесовозами поддерживаемые садоводческими товариществами дороги. Там скоро одна городская свалка останется
Lana
2018-06-06 10:21:38
А еще лес рубят в районе Республиканской больницы им.Баранова и фонтанов. Скоро вокруг Древлянки леса совсем не будет. Это безобразие какое-то!!!
Гость
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