Силуэт Христа появился на Рождество в небе Карелии (ФОТОФАКТ)

В Беломорске запечатлели солнечное гало необычной формы.
В паблике «Живу в Карелии» опубликовано фото солнечного гало в Беломорском районе.
«Удивительное гало на рождественском небе в Беломорском районе», - написано в комментарии паблика к фото.
«Божественный силуэт на фоне неба в Рождество – это чудо», - отметили участники Сети.
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