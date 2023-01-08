Силуэт Христа появился на Рождество в небе Карелии (ФОТОФАКТ)

В Беломорске запечатлели солнечное гало необычной формы.

В паблике «Живу в Карелии» опубликовано фото солнечного гало в Беломорском районе.

«Удивительное гало на рождественском небе в Беломорском районе», - написано в комментарии паблика к фото.

«Божественный силуэт на фоне неба в Рождество – это чудо», - отметили участники Сети.