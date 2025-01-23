«Симпатичное чудо» запечатлели в городе Карелии

Программа распознавания изображений приняла змея за кошку.

Симпатичного змея слепили в одном из дворов в Суоярви. Фото опубликовали в паблике Суоярвский вестник.

«Это наш милый друг. В процессе создания был похож и на собачку и на хрюшку. Но мы очень старались, как смогли», — написали авторы поста.

Как отметили в паблике, программа распознавания изображений написала, что это кошка. Впрочем, каждому фигура напомнила разных животных.