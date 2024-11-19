Симпатичный бобр стал первым гостем ловушки в Нацпарке Карелии

В Ладожских шхерах установили фотоловушки.

В национальном парке «Ладожские шхеры» были установлены фотоловушки, позволяющие вести наблюдение за жизнью млекопитающих и птиц без вмешательства человека.

«Одним из первых гостей, запечатленных на фотоловушках, стал симпатичный бобер, который пришел к нам ночью», — написали в паблике Национального парка.

В Нацпарке подчеркнули, что фотоловушки помогают не только в изучении фауны, но и в ее охране, давая возможность следить за состоянием популяций животных.