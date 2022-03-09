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Символ или булка с котлетой?

Новости. Общество
17:46, 13 Марта 2022
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Ресторан "Макдоналдс" временно закрывает рестораны в России.

Гамбургер из американского фастфуда стал для последнего советского поколения таким же символом западного образа жизни и западных ценностей, как джинсы и рок-музыка. Увиденный в голливудских фильмах «Биг Мак» оказался настолько популярен у невыездных комсомольцев, что его пытались соорудить в студенческих общежитиях из булок, домашних котлет и соленых огурцов. Не удивительно, что, когда в Советском Союзе появился первый «Макдоналдс», к нему выстроились огромные очереди из москвичей и гостей столицы, и Мавзолей Ленина явно проиграл американскому ресторану в потоке посетителей.

На этой неделе компания «Макдоналдс» объявила о временном закрытии всех своих ресторанов в России из-за ситуации на Украине. Примечательно, что это особенно задело бывшего российского президента Дмитрия Медведева, который, кажется, еще совсем недавно утверждал, что «свобода лучше, чем несвобода». Экс-глава государства передал «Макдоналдсу» привет в социальных сетях и написал, что «котлеты и булки, причем отличного качества, мы производить и сами умеем».

Подробнее читайте в материале «Прощание с Большим Маком».

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