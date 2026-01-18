Символом 2026 года по версии Союза охраны птиц России стала чомга

Чомга, пострадавшая от разлива мазута в Анапе, выбрана птицей 2026 года в России.

Союз охраны птиц России объявил птицей наступившего 2026 года чомгу, известную также как большая поганка. Цель — привлечь внимание к современным проблемам этого водоплавающего вида. Это самая крупная птица из семейства поганковых, отличающаяся длинной шеей и вытянутым клювом.

Чомга большую часть жизни проводит на воде. Она хорошо ныряет и добывает рыбу, а вот летает неохотно. Несмотря на ее обитание в относительно безопасных местах, чомга сталкивается с серьёзными угрозами. Подтверждением уязвимости вида стала массовая гибель водоплавающих птиц, включая тысячи чомг, на зимовках из-за аварийного разлива мазута в декабре 2024 в Анапе.

В Карелии чомга водится, ее можно встретить на лесных озерах, говорит инженер-исследователь Института биологии КарНЦ РАН Андрей Толстогузов.

— Это очень интересная птица, она строит плавучие гнезда.Перед созданием семьи самец и самка устраивают красивый ритуал. Они вместе ныряют на дно, достают клювами ил и водоросли и показывают свою «добычу» друг другу. Это не просто игра, а важная проверка навыков. Партнер выбирается по тому, кто может достать больше материала. Вся жизнь чомг связана с водой, и их гнездо требует постоянного ремонта. Когда одна птица сидит на яйцах, а её сменяет партнёр, тот обязательно приносит свежий материал со дна, чтобы подлатать сооружение. От постоянного использования гнездо проседает и размокает, поэтому его нужно всё время укреплять. Таким образом, ритуал помогает найти самого умелого и надежного строителя, который обеспечит безопасность будущего потомства.

В Петрозаводске я чомг не встречал, так как они выбирают тихие небольшие озера для своего размножения. Могут быть случайные залеты, так как птицы все-таки это довольно активные, мобильные. Но скорее всего это может быть при перемещениях миграционных, говорит Андрей Толстогузов.

Напомним, в минувшие выходные в Карелии, как и по всей России, стартовала акция по подсчету зимующих уток «Серая шейка».