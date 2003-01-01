Символом фестиваля «Зимние фонтаны» в этом году станет дятел

Организаторы фестиваля «Зимние фонтаны» предлагают придумать имя пернатому символу.

7 декабря в Петрозаводске начнется традиционный фестиваль «Зимние фонтаны». В этом году символом станет дятел.

— Он тоже очень любит лыжи и все мы его часто видели, а больше слышали на развилке у чайной. Постоянно весь в работе и делах, но очень дружелюбный и спортивный. Нужно придумать ему имя, предлагайте варианты и пишите в комментариях, — попросили организаторы фестиваля.

Напомним, каждый год выбирают новый талисман традиционного городского фестиваля «Зимние фонтаны». Его изображения украшают призы и фирменные сувениры.

Ранее мы рассказывали, что правила проведения фестиваля изменят. Дней, когда можно будет поставить отметку, будет больше.

Напомним, сейчас вовсю идет подготовка трассы к сезону. На «Фонтанах» уже прошло несколько субботников. Участники убрали большие поваленные деревья на трассе, навели порядок в местечке второй развилки «Зимние фонтаны», отремонтировали действующий мост, сделали три новых: на дальней петле в районе 6-го км, в районе 2-го фонтана и Лумбичболота. Также начали ремонт «кафе» на развилке. Речь о беседке, в которой идет торговля чаем и ухой во время лыжного сезона. На деревянном строении вырезали двух лебедей, зайца, лису, ежика и бобра. А в ближайшую субботу — 29 ноября — на развилке установят большие семейные качели. Всех желающих приглашают на чаепитие.

Добавим, что в зимний сезон трассу вновь будут укатывать тяжелой техникой. Из-за аварийности Курганского моста в прошлом году ее не привлекали. Сейчас такая возможность вновь появилась, уточнили в паблике «Трасса Фонтаны Петрозаводск» в ВК.