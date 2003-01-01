Синие киты сократили «пение» на 40% из-за потепления океана

Исчезновение «песен» тревожит научное сообщество.

Интенсивность вокализации синих китов снизилась почти на 40% за последние годы. Как сообщает National Geographic, это связано с морскими тепловыми волнами, которые вызвали исчезновение криля — основной пищи китов.

— Недавнее исследование показало, что […] интенсивность вокализации синих китов снизилась почти на 40 процентов, — говорится в публикации.

Ученые предупреждают, что сокращение кормовой базы может нарушить морские экосистемы.

— Если разобраться, это все равно что пытаться петь, когда умираешь с голоду, — пояснил биолог-океанограф Джон Райан

Синий кит (до 33 м, 150 т) — крупнейшее животное в истории Земли. Исчезновение его «песен» тревожит научное сообщество.