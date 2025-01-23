«Синий трактор едет к нам»: жители района в Петрозаводске запечатлели технику с песком, которая буксовала на гололедице

Техника застряла на обледенелой дороге.

Жители Зареки запечатлели трактор, который не мог проехать по заледенелым дорогам в районе улице Коммунистов. Видео опубликовали в паблике ЗАРЕКА Петрозаводск Новости района.

«Наконец-то вчера к нам приехал синий трактор и посыпал наш „каток“ песочком. Только вот сам застрял. Так „замечательно“ чистят дорогу в самом конце улицы Коммунистов, что даже трактора застревают в ледяных колдобинах», — сообщили авторы поста.

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