Синоптик сказал, когда завершится курортный сезон на Черном море

— До этого будет хорошая погода с очень значительной температурой воздуха, и достаточно высокой и комфортной температурой воды для купания, — подытожил он.

По его словам, окончание курортного сегодня на юге придется на конец сентября и начало октября.

— Сейчас в Крыму и Сочи хорошая погода. Дождями там, кажется, и не пахнет до конца августа. В Сочи температура — порядка +25…+27 °С, в Крыму — до +30 °С. Солнечная погода до конца этого месяца, — рассказал он.

Синоптик, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, как долго продлится курортный сезон на черноморском побережье страны.

