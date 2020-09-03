Синоптики Карелии передают на пятницу кратковременные дожди

О погоде на 4 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем – кратковременный дождь.



Ветер юго-восточный умеренный.



Ночью будет +9, +11 градусов, днем потеплеет до +19.



В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди.



Ветер юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +8, +13. Может похолодать до +3. Днем потеплеет до +20 градусов.