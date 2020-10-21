В пятницу в Карелии потеплеет до +10

О погоде на 23 октября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в пятницу в Петрозаводске будет облачно. Ночью пройдет умеренный, днем небольшой дождь.

Ночью термометра воздуха составит +1, +3 градусов. Днем потеплеет до +7, +9 градусов.



Ветер ночью юго-восточный, днем западный умеренный.

Атмосферное давление ночью будет падать, днем расти.

В районах Карелии также обещают облачную погоду. В большинстве районов пройдут умеренные осадки в виде дождя, на севере мокрого снега.

Ветер восточный, юго-восточный, днем на юге западный умеренный, местами порывистый.



Ночью столбик термометра остановится на отметке 0, +5 градусов, на севере похолодает до -2 градусов, днем воздух прогреется до+5,+10 градусов, на севере 0, +5.