Синоптики Карелии рассказали, какая погода придет на смену проливному дождю

Прогноз погоды на ближайшие дни дали синоптики карельского Гидрометцентра.

На сайте карельского Гидрометцентра отмечается, что за 20 сентября по южным и восточным районам Карелии сильные дожди еще сохранятся, днем их интенсивность уменьшится, а в среду, 21 сентября, циклон покинет пределы республики и отправится дальше на северо-восток.

«В последующие дни, 22, 23 и 24 сентября, на погоду окажет влияние гребень антициклона. Осадков не ожидается, появятся прояснения, поэтому в этот период вероятны ночные заморозки, а днем воздух постепенно начнет прогреваться до +8,+13℃», - отметили синоптики.