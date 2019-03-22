Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали, когда придет теплая весна

О погоде на ближайшее время рассказали в карельском Гидрометцентре.

"На ближайшие сутки, 23 марта, ночью погоду в республике обусловит гребень антициклона, – сообщила синоптик карельского Гидрометцентра, - ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура понизится до -4...-9 градусов. В Петрозаводске -4...-6. Днем по республике 0…+5. В столице Карелии +2…+4".

По информации Гидрометцентра, 23 марта утром и днем Карелия будет находиться под влиянием североатлантического циклона, пройдут осадки, утром в виде снега, днем – мокрого снега и дождя.

Ветер, по прогнозу синоптиков, усилится, ожидаются порывы до 15-20 метров в секунду.

"В Петрозаводске во второй половине дня, ближе к вечеру, ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, - уточнили синоптики. - Утром на дорогах гололедица".

Если говорить о погоде на ближайшее время, до конца месяца, то, по словам синоптика Гидрометцентра, она будет иметь неустойчивый характер.

"В ночные часы будет слабый плюс и минус, но днем на ближайшее время больших положительных значений не будет: до +4 максимум, - сказала синоптик, - 26 марта, например, даже днем может быть минус. До конца марта теплой весны ждать не стоит".

По словам специалистов, по норме плюсовые температуры днем и ночью устанавливаются в первой декаде апреля, но в Карелии пока устойчивого перехода нет.

"Смешанные осадки: снег, дождь, мокрый снег будут идти до конца марта. Не будет периода без осадков", - уточнили в Гидрометцентре.