Синоптики: на Карелию идут дожди

Специалисты Гидрометцентра рассказали о погоде на конец июня.

В Гидрометцентре Карелии подвели итоги проходящего июня и рассказали о погоде, которая ждет республику в третьей декаде первого летнего месяца.

Несмотря на прохладную погоду в начале июня, средняя температура июня оказалась чуть выше нормы. При этом в большинстве районов республики наблюдался дефицит осадков.

Но в ближайшие дни, по словам синоптиков, ситуация изменится. Власть очага высокого давления, определявшего погоду в нашем регионе, пошатнётся и фронтальные разделы атлантического циклона начнут свое шествие по территории Карелии.

Уже вчера, 21 июня, ливни и грозы обрушились на центральные районы республики, а в пятницу дожди будут идти почти на всей территории Карелии.

Небольшая передышка произойдет в выходные — будет тепло и без осадков — но с середины недели вновь продолжатся дожди, которые принесут циклоны с юга. Температура при этом будет в пределах нормы.