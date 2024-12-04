Синоптики назвали самое холодное место на этот час в Карелии

Столица Карелии является самым холодным местом в республике.

Самое холодное место в республике назвали в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии». Место определили, опираясь на информацию метеостанций Карелии.

Так, по данным метеостанций региона, Петрозаводск сейчас является самым холодным местом в республике, сообщили в источнике.

Судя по опубликованному скриншоту с показаниями температуры воздуха во всех районах Карелии, в Петрозаводске сейчас -13,5°С.

Ранее сообщалось о резком похолодании в Карелии. Причиной тому — скандинавский антициклон, который захватил всю территорию республики. Похолодание началось с 4 декабря. На юге республики в ночь на 5 декабря воздух остыл до -8, -12°С, на севере - до -17°С.