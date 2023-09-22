Синоптики обещают 25 сентября в Карелии прохладную погоду

Специалисты карельского Гидрометцентра рассказали о погоде на 25 сентября.
Впонедельник, 25 числа, в республике ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами кратковременные дожди, днем без существенных осадков.
Ветер ночью западный, северо-западный, днем западный, юго-западный умеренный. Температура ночью +6, +11°С, днем +11, +16°С.
В Петрозаводске пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура ночью +10, +12°С, днем +14, +16°С. Атмосферное давление будет расти.
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