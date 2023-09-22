Синоптики обещают 25 сентября в Карелии прохладную погоду

Капитал

О вызовах, которые стоят перед отраслью, и о перспективах целлюлозно-бумажной промышленности рассказали заместитель гендиректора по сбыту группы компаний «Карелия Палп» Андрей Таранюк и управляющий директор Кондопожского ЦБК Сергей Байдин.