Синоптики обещают «лютый каток» жителям Петрозаводска

Предстоящей ночью воздух в карельской столице остынет до -5 градусов.

Как сообщили в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии», этой ночью температура воздуха в республиканской столице упадет до -5 градусов.



«Все то, что выпало, а затем плотно напиталось дождем и превратилось в кашу — замерзнет, образовав на дорогах лютый каток», — говорится в сообщении.



Напомним, 2 ноября, около 08.10 на 10 километре Пряжинского шоссе столкнулись Subaru Forester и Chevrolet Aveo.



В результате ДТП находившаяся за рулем Chevrolet 41-летняя женщина скончалась на месте. Водитель и пассажир второго автомобиля не пострадали, сообщили в карельской прокуратуре.





