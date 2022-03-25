Синоптики обещают сложную обстановку на дорогах Карелии в воскресенье

О погоде в Карелии в воскресенье рассказали синоптики Гидрометцентра республики.

В воскресенье, 27 марта, в Карелии будет облачно, днем с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный снег, метель, днем местами небольшой снег. На дорогах сложная обстановка. Ветер северо-восточный, северный, ночью северо-западный, северный умеренный, ночью в большинстве районов порывы до сильного, в прибрежных районах Белого моря и крупных водоемах местами порывы до очень сильного, днем умеренный, порывистый до сильного. Температура ночью -4,-9°С, местами до -15°С, днем 0, -5°С.

В Петрозаводске будет облачно. Небольшой снег, ночью метель. На дорогах сложная обстановка. Ветер северный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха -5,-7°С, днем -2, -4°С. Атмосферное давление будет расти.