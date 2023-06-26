Синоптики обещают жителям Петрозаводска очень жаркий день

Уже в 08.40 термометры в столице Карелии показывали почти +23°С.

Как сообщили администраторы паблика «Погода Петрозаводска и Карелии», в 08:40 в республиканской столице было без малого +23°С.



«Сегодня день будет потяжелее в связи с практически полным отсутствием ветра», - говорится в сообщении.







Напомним, по сообщению Гидрометцентра Карелии, в Петрозаводске 27 июня облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть юго-восточный, слабый.

Температура воздуха ночью составит +12, +14°С, днем +23, +25°С. Атмосферное давление будет падать.