Синоптики пообещали Петрозаводску настоящее лето

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09:30, 12 Июня 2023
фото: © паблик ВК «Погода Петрозаводска и Карелии»

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В популярном паблике в соцсети опубликован прогноз погоды в столице Карелии на ближайшие три дня.

В сообществе «Погода Петрозаводска и Карелии» рассказали о погоде в Петрозаводске на ближайшие три дня.

Так, по сообщению паблика, во вторник, 13 июня в карельской столице будет ясная, с незначительной облачностью погода, без осадков.

Будет дуть слабый юго-западный ветер. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +21...+23°С. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

В среду, 14 июня, столицу республики ждет почти ясная погода без дождей. Подует восточный ветер, 2-6 метра в секунду. 

Температура воздуха ночью опустится до +12...+14°С, днем воздух прогреется до +20...+22°С. Атмосферное давление поднимется до 756 миллиметров ртутного столба.

Наконец, 15 числа петрозаводчанам прогнозируют погоду без осадков с западным ветром до 6 метров в секунду. 

Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем от +23 до +25°С. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

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