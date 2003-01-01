Синоптики предупредили об опасных погодных условиях в Карелии

В республике объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

В Карелии установился жёлтый уровень погодной опасности, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В период с 21:00 10 января до 09:00 11 января республика будет находиться во власти метелей, а до 21:00 11 января на севере региона ожидается сильная изморозь.

Кроме того, по информации МЧС РФ, на территории соседней Мурманской области прогнозируется мороз до минус 35-38 градусов.

Напомним, сегодня столбики термометров в Карелии опустятся до минус 23-28 градусов. В предыдущие дни в республике стояла аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 10 градусов ниже климатической нормы.