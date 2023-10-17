Синоптики предупредили жителей Карелии о гололедице и осадках в виде снега

В республиканском Гидрометцентре рассказали о погоде на 19 октября.

В четверг, 19 октября, в Карелии будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег.

Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер подует северо-западный, северный умеренный, днем на юге северный, северо-восточный, умеренный. Температура ночью -3, +2°С, днем 0, +5°С.

В Петрозаводске ожидается облачно с прояснениями. Пойдет небольшой снег, мокрый снег.

Ветер ночью северо-западный, северный, днем северный, северо-восточный умеренный. Температура ночью 0, -2°С, днем +2, +4°С.

Атмосферное давление будет расти.