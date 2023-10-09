Синоптики предупредили жителей Карелии о ветреном дне с мокрым снегом

Специалисты карельского Гидрометцентра рассказали о погоде на среду, 11 октября.

В середине рабочей недели синоптики обещают республике облачную с прояснениями погоду. Ночью небольшой, местами умеренный мокрый снег, на юге с дождем.



Днем пойдет дождь и мокрый снег, местами ожидаются сильные осадки. Ночью и утром на дорогах гололедица.



Ветер юго-восточный, южный, днем с порывами вплоть до штормового. Температура ночью +1,-4°С, днем +1,+6°С, на юге до +10°С.



В Петрозаводске ожидается переменная облачность, ночью пойдет мокрый сне и дождь, днем - только дождь.



Ветер южный, юго-восточный, днем порывы ветра усилятся. Температура ночью 0, -2°С, днем +5, +7°С. Атмосферное давление будет падать.