Синоптики рассказали, где этим утром в Карелии температура воздуха поднялась выше нуля

В ЦГМС Карелии проинформировали о населенных пунктах, где столбики термометров показывают плюсовые температуры.

По данным карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, морозы сохранились утром 11 января только на севере республики.



Так, холоднее всего сейчас в деревне Зашеек Лоухского района. там -14°С. В остальной части района, а также в Калевале -13 градусов ниже нуля.



В Муезерском районе Карелии уже -2°С. Выше нулевой отметки температуры поднялись в Приладожье. Так, в Сортавале и на острове Валаам синоптики зафиксировали +1°С.



Напомним, ранее специалисты прогнозировали в республике резкое потепление.