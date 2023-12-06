Синоптики рассказали, где в Карелии минувшей ночью было холоднее всего

В ночь на 8 декабря максимальный холод зарегистрировали в одном из сел Беломорского района республики.

Как сообщили в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии», прошедшей ночью метеостанция Колежмы в Беломорском районе отметила минимальную температуру в -33.8 градуса.



Напомним, до 11 декабря в большинстве районов республики, в том числе, в Петрозаводске, ожидается аномально холодная погода.



Среднесуточная температура воздуха ниже нормы на 10°С и более. Кульминация похолодания придется на пятницу и выходные дни.