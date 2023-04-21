Синоптики рассказали, как долго продлится похолодание в Карелии

Ночью температура будет опускаться до 0 градусов.

К предстоящим выходным температура воздуха в Карелии, ранее державшаяся на отметке, близкой к июльским температурам, начала снижаться. В Гидрометцентре Карелии рассказали «Столице на Онего», как долго в республике продержится похолодание.

По словам синоптиков, несмотря на то, что сегодня, 16 июня, на юге и в центральной Карелии еще держится тепло, в северных и восточных районах уже началось похолодание. Оно связано с прохождением через территорию республики холодного фронта с арктическим воздухом.

В связи с этим в субботу и воскресенье днем температура не поднимется выше +19°С, а ночью может доходить даже до 0°С.

При этом днем в воскресенье столбик термометра уже начнет подниматься, достигая +23°С. Потепление продолжится и далее — в начале следующей недели синоптики обещают уже +21, +26°С.

Все это время будет стоять сухая, ясная погода. Лишь к концу недели, с четверга, ожидаются небольшие дожди. Сильные дожди же могут прийти в Карелию лишь на последней неделе июня.

Несмотря на период очень теплой погоды, водоемы Карелии по-прежнему очень холодные. Так, в Петрозаводской губе Онежского озера вода не прогрелась выше +14°С, а самой теплой на сегодня является река Водла в Пудожском районе — до +18°С.