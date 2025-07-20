Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Карелии 3 августа

Ожидается облачность с прояснениями.

В республике ожидается облачность с прояснениями. Местами кратковременные дожди, ливни, грозы, по южным районам местами град. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный, при грозе порывистый сильный. Температура воздуха ночью +13,+18°С, местами до +22°С, днем +23,+28°С.

В столице республики аналогично ожидается облачность с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +16,+18°С, днём +25,+27°С. Атмосферное давление будет слабо расти.