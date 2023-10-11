Синоптики рассказали, какая погода ждет Карелию в ближайшую неделю

Автомобилистам посоветовали как можно скорее поменять резину.

В Гидрометцентре Карелии подвели итоги первой декады октября и рассказали, какая погода республику ждет в дальнейшем.

Первые десять дней октября в регионе оказались холодными, на градус ниже климатической нормы, и с избытком осадков. В Петрозаводске за неполные две недели выпало 80 мм осадков при месячной норме в 54 мм, а снег выпал не только в северных, но и в южных районах Карелии.

В ближайшие дни на погоду в регионе продолжат влиять циклоны, несущие усиление ветра, осадки и перепады атмосферного давления. При этом немного потеплеет, температура воздуха доже превысит октябрьскую норму. Ночью она составит +1, +6℃, днем до +10℃ в южных районах, до +5℃ на севере республики.

Впрочем, в начале следующей недели вновь похолодает, ветер с южных направлений сменится на северный, а осадки перейдут в снег. В ЦГМС посоветовали автомобилистам менять резину.