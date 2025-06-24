Синоптики рассказали какая погода ждет жителей Петрозаводска 3 июля

Облачность и никаких существенных осадков.

3 июля столицу Карелии ожидает облачность с прояснениями. Существенных осадков не будет. По данным специалистов, ночью будет западный ветер, а днем юго-западный и умеренный южный. Температура воздуха ночью +11 и +13°С. Днем температура поднимется до +22 и +24°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

По Карелии также ожидается облачность с прояснениями. Местами будут недолгие дожди. Ближе к вечеру на юго-западе ожидается гроза. Ночью будет северо-западный и западный ветер, днем юго-западный и южный. На севере республики ожидается северо-восточный и северный умеренный воздух. Температура воздуха ночью дойдет до +8 и +13°С, а днем достигнет +20 и +25°С, на севере местами будет доходить до +16°С.