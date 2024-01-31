Синоптики рассказали, каким будет февраль в Карелии

В ЦГМС республики предупреждают о выросшем влиянии Атлантики.
В Гидрометцентре Карелии поделились прогнозом на последний зимний месяц и подвели итоги завершившегося января.
Январь начался с морозов и в итоге стал самым холодным за минувшие 30 лет. Первую и вторую декаду месяца было очень морозно, а в Муезерском районе температура ночью опускалась почти до -40℃. Относительное тепло пришло лишь ближе к концу месяца.
По предварительным прогнозам, в Карелии среднемесячная температура февраля ожидается выше климатической нормы на 0,5-1,5℃. Месячная сумма осадков составит 100-110% нормы.
Влияние Атлантики будет преобладать большую часть месяца, из-за чего погода будет неустойчивой, с перепадами атмосферного давления и температуры. Морозные периоды будут непродолжительными.
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