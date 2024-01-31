Синоптики рассказали, каким будет февраль в Карелии

В ЦГМС республики предупреждают о выросшем влиянии Атлантики.

В Гидрометцентре Карелии поделились прогнозом на последний зимний месяц и подвели итоги завершившегося января.

Январь начался с морозов и в итоге стал самым холодным за минувшие 30 лет. Первую и вторую декаду месяца было очень морозно, а в Муезерском районе температура ночью опускалась почти до -40℃. Относительное тепло пришло лишь ближе к концу месяца.

По предварительным прогнозам, в Карелии среднемесячная температура февраля ожидается выше климатической нормы на 0,5-1,5℃. Месячная сумма осадков составит 100-110% нормы.

Влияние Атлантики будет преобладать большую часть месяца, из-за чего погода будет неустойчивой, с перепадами атмосферного давления и температуры. Морозные периоды будут непродолжительными.