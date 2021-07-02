Реклама
Прислать новость
"Она была не голая": родственник женщины, упавшей с пятого этажа, рассказал подробности ЧП в Петрозаводске 1
02.07.2021 17:05
В Карелии скоропостижно скончался бывший мэр Сортавалы 1
02.07.2021 15:47
На улице Чапаева в Петрозаводске рабочие опять сносят ограждения (ФОТОФАКТ) 10
02.07.2021 13:39
Невакцинированным школьникам и студентам надо запретить учиться, считает сенатор 11
02.07.2021 16:22

Синоптики рассказали, каким будет июль в Карелии

Новости. Погода
12:15, 03 Июля 2021
фото: © Столица на Онего

Среднемесячная температура июля будет выше средних многолетних значений на 1,5-2,0°С, сообщили в карельском Гидрометцентре.

Гидрометцентр России прогнозирует для территории Карелии среднемесячную температуру июля на 1,5-2,0°С выше средних многолетних значений, а осадки – в пределах нормы.

Ожидается, что в первой половине месяца антициклон обеспечит нам преобладание сухой и теплой погоды, хотя редкие кратковременные грозовые дожди конвективного характера в этот период все же возможны.

Во второй половине месяца высока вероятность усиления циклонической деятельности с понижением температурного фона до близких к норме значений и увеличением количество дней с осадками.

Климатическая статистика июля для Петрозаводска такая:
- среднемесячная температура в норме составляет 16,0°С
- месячная сумма осадков 70 мм
- среднее количество дождливых дней 14
- продолжительность солнечного сияния 286 часов
- самая высокая температура +33,9°С (14 июля 2010 г.)
- самая низкая температура -0,1°С (заморозки ночью 6 июля 1958 г.).

Вот такой очень разной бывает в Карелии верхушка лета, отметили синоптики.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.06.2021, 15:20
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Карелии
27.06.2021, 22:31
Женщина утонула в озере в популяром месте отдыха под Петрозаводском
30.06.2021, 07:00
Минздрав России направил в Карелию специалистов из-за ситуации с коронавирусом
28.06.2021, 19:52
Молодая женщина выпала из окна пятого этажа в Петрозаводске (ФОТО)
02.07.2021, 12:08
Вопросами градостроительства и землепользования в Петрозаводске будет заниматься бывший прокурор
27.06.2021, 12:08
«Вирус оказался сильнее наших молитв», — Парфенчиков рассказал о смерти друга

Чтиво

29.06.2021 10:40
Кофе со сливками
Роман с камнем 3
О камне и людях, которые его производят, о роли бизнеса и его взаимодействии с властью, — наш разговор с Дмитрием Фабрикантовым, первопроходцем камнеобрабатывающей отрасли Карелии, известным предпринимателем, лидером регионального отделения Партии РОСТА.
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
«Порядок с чистого листа» 13
21.05.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»