Синоптики рассказали, каким будет июль в Карелии

Среднемесячная температура июля будет выше средних многолетних значений на 1,5-2,0°С, сообщили в карельском Гидрометцентре.

Гидрометцентр России прогнозирует для территории Карелии среднемесячную температуру июля на 1,5-2,0°С выше средних многолетних значений, а осадки – в пределах нормы.

Ожидается, что в первой половине месяца антициклон обеспечит нам преобладание сухой и теплой погоды, хотя редкие кратковременные грозовые дожди конвективного характера в этот период все же возможны.

Во второй половине месяца высока вероятность усиления циклонической деятельности с понижением температурного фона до близких к норме значений и увеличением количество дней с осадками.

Климатическая статистика июля для Петрозаводска такая:

- среднемесячная температура в норме составляет 16,0°С

- месячная сумма осадков 70 мм

- среднее количество дождливых дней 14

- продолжительность солнечного сияния 286 часов

- самая высокая температура +33,9°С (14 июля 2010 г.)

- самая низкая температура -0,1°С (заморозки ночью 6 июля 1958 г.).

Вот такой очень разной бывает в Карелии верхушка лета, отметили синоптики.