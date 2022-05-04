890x80
Реклама
Новый вид сарафанного радио. Что это?
04.05.2022 11:05
Главе Карелии представили нового начальника инспекции труда в республике
12.05.2022 16:55
В поселке Карелии простились с земляком, погибшим на Украине (ФОТО)
12.05.2022 15:27
Работники поликлиники в Карелии лишатся должностей из-за жалоб пациентов
Сегодня 06:40
На каких условиях районы Карелии войдут в Петрозаводскую агломерацию
12.05.2022 14:47

Синоптики рассказали, каким будет лето в России

Новости. Погода
12:03, 13 Мая 2022
фото: © iStock

Новости партнеров

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд пообещал, что лето в России будет не холодным.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозирует, что лето 2022 года в России не будет холодным. Температура воздуха будет держаться около или выше нормы. Об этом синоптик рассказал ТАСС.

«Лето будет не холодное. Температура будет около и выше нормы. Уверенным прогнозам о жарком или холодном лете доверять не стоит, такого рода прогнозы могут быть только вероятностными», — рассказал метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в июне выше нормы средняя месячная температура предполагается на востоке Северо-Западного федерального округа, на большей части Уральского федерального округа, на севере Сибирского федерального округа и на западе Якутии. Ниже, чем в июне 2021 года, средняя температура воздуха ожидается в западных регионах Северо-Западного федерального округа, на севере Центрального федерального округа, на большей части Приволжского федерального округа, на большей части Якутии.

Июль холоднее, чем в прошлом году, ожидается в западных областях Северо-Западного федерального округа, в Центральном федеральном округе, на севере Южного федерального округа и на большей части Приволжского федерального округа.

В августе выше нормы среднемесячная температура ожидается на западе Центрального и Южного федеральных округов, на юго-востоке Сибирского федерального округа, в Бурятии и в Забайкальском крае. Холоднее, чем в августе 2021 года, ожидается на востоке Центрального и Южного федеральных округов, в Приволжском федеральном округе и на юге Уральского федерального округа.

Ранее стало известно, какая погода ожидается в Карелии в середине мая.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.05.2022, 15:24
С 11 мая подъехать к Петрозаводску станет сложнее
08.05.2022, 15:43
Уроки выживания: «Часть сбережений лучше все-таки держать наличными»
10.05.2022, 13:19
Стало известно, какая погода ожидается в Карелии в середине мая
07.05.2022, 12:01
«И пищу принимают, и испражняются»: жители Петрозаводска жалуются на маршрутчиков
09.05.2022, 22:11
Салют в честь Дня Победы в Петрозаводске в этом году прогремел не там, где обычно 
06.05.2022, 16:27
Сильный ветер обрушится на Карелию в субботу

Аналитика

12.05.2022 14:47
Обществоведение
На каких условиях районы Карелии войдут в Петрозаводскую агломерацию
Муниципальные власти трех районов Карелии дали согласие на вхождение в Петрозаводскую агломерацию и взяли на себя ряд обязательств.
Дорогие народные избранники
11.05.2022 13:55
Почему перестали расти цены на бензин
11.05.2022 11:56
«Спасибо за Победу!»
08.05.2022 08:33
Продажа «автохлама» или коррупция?
06.05.2022 18:00
Вся аналитика

Чтиво

05.05.2022 13:00
Уроки выживания
«Как раньше уже не будет»
Стоит ли ждать дефолта, сколько нужно держать при себе наличных средств и что всё-таки делать с инфляцией и сбережениями? — советы экономиста из Карелии.
Что делать при отмене туров
29.04.2022 13:51
«Мои работы тонированы в кофе и отбелены в соде»
21.04.2022 15:47
архив чтиво

Медиа

«Бессмертный полк» в Петрозаводске
10.05.2022 19:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.