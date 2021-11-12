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Синоптики рассказали, какой будет новогодняя ночь в Карелии

Новости. Погода
13:00, 29 Декабря 2021
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Стал известен прогноз погоды в республике на новогодние каникулы.

В последний день уходящего года Карелия окажется под влиянием циклона. Днем в большинстве районов республики пройдет снег, местами он будет сильным. Температура воздуха составит -3, -8 градусов. Такая же погода 31 декабря будет и в Петрозаводске. Об этом «Столице на Онего» рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

«В новогоднюю ночь в Петрозаводске ожидается небольшой снежок. Температура в 3, 8 мороза градусов сохранится. Ветра сильного не будет. Нас ждет хорошая новогодняя погода», — заверили синоптики.

Довольно комфортной будет погода в Карелии будет и 1 января: пройдет небольшой снег, температура -5, -8 градусов. А уже со второго января в республику придет похолодание. По северу пройдет снег, а по югу будет преимущественно без осадков.

«Будет холодно. Ночные температуры составят до -15, -20 градусов. В Петрозаводске ночью третьего января столбик термометра опустится до -17,-19 градусов. Днем по югу будет холоднее, по северу за счет облачности потеплее: -11, -16 градусов и -7, -12 градусов соответственно», — рассказали в карельском Гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют, что в новогодние каникулы нас ждет неустойчивая погода. Будет преобладать облачная погода с частными осадками в виде снега. А температурный фон ожидается неустойчивы: будут периоды и выше нормы, и ниже нормы.

«Волны тепла и холода будут чередоваться. Но по-настоящему морозные дни будут редко. А на Рождество, если 6 января будет холодно, но к утру 7-го января температура повысится», — предупредили синоптики.

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