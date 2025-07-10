Синоптики рассказали какую погоду ожидать 15 июля

В Карельском Гидрометцентре сообщили, что 15 июля в республике будет держаться высокая температура.

Как рассказали в Карельском Гидрометцентре, что 15 июля пройдет без осадков и с переменной облачностью. Ожидается слабый северо-восточный и восточный ветер. Ночью температура будет опускаться до +11 и +16°С, а на севере Карелии — до +5 и +10°С. Днем жителей республики ждет +20 и +25°С, а местами — до +28°С.

В Петрозаводске будет малооблачно и без осадков. Ожидается слабый северо-восточный ветер. В городе температура воздуха ночью составит +13 и +15°С, а днём +21 и +23°С. Атмосферное давление будет слабо падать.