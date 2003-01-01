Синоптики рассказали, когда Карелия «погрузится в предзимье»

В республиканском гидрометцентре опубликовали прогноз погоды на конец октября.

До конца октября температурный фон в Карелии сохранится повышенным относительно нормы, особенно это будет заметно в северных районах республики, сообщили в региональном гидрометцентре.

— Продолжится влияние воздушных масс, согретых Гольфстримом. Преобладающие минимальные температуры будут колебаться от небольшого минуса до плюса, дневной максимум составит +4, +8℃, — отметили там.

Согласно прогнозу, в течение недели осадки не предвидятся, однако уже в выходные дни в большинстве районов Карелии ожидаются дожди различной интенсивности. При этом ночные температуры перейдут к положительным значениям.

— Так что в ближайшие дни ещё насладимся красотами «золотой осени», а с началом ноября начнётся погружение в предзимье, которое прогнозируется довольно затяжным, что не позволит погоде перейти в следующий зимний климатический сезон в установленный срок, — добавили синоптики.

Ранее стало известно, что предстоящая зима в России будет холоднее предыдущей.