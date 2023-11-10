Синоптики рассказали, когда на Карелию обрушится метель

В ЦГМС республики сообщили о погоде на следующей неделе.

В Гидрометцентре Карелии рассказали о погоде на ближайшую неделю.

В начале ноября снег растаял практически на всей территории Карелии благодаря влажному и тёплому воздуху с Атлантики. И в эти выходные ситуация на юге республики не изменится - будет тепло и дождливо (возможен также мокрый снег) с температурой от 0 до +5℃. На севере осадки маловероятны, температура останется отрицательной: ночью -3, -8℃, днем от 0 до -4℃.

В начале новой рабочей недели в погоде ожидаются перемены - циклон с юга принесет ненастную погоду на территорию республики, вначале на юг Карелии. Осадки, от умеренных до сильных, в виде мокрого снега, переходящего в снег, днем накроют уже большую часть республики. С усилением восточного, северо-восточного ветра не исключены метели, усложнится дорожная обстановка.

Температура воздуха перейдет в минус, и в последующие дни продолжит холодать: в ночь на вторник по южным районам она составит 0, -5°С, по северным -4, -9°С в течение суток. С середины же недели бразды в республику придет антициклон - осадки прекратятся, но похолодает ещё больше.