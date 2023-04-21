Синоптики рассказали, когда в Карелии будет +30℃

Специалисты Гидрометцентра Карелии дали прогноз на июль.

В гидрометцентре Карелии подвели итоги прошедшего июня и рассказали, каким окажется наступивший месяц.

По словам синоптиков, июнь в 2023 году оказался нежарким и едва вписался в рамки климатической нормы. Главной его особенностью стало малое количество осадком почти на всей территории республики.

От июля, «макушки лета», синоптики не ждут аномалий. Средняя температура превысит норму на 1,2℃. Начался месяц с прохлады из-за атлантических циклонов. Температура в начале первой декады июля окажется несколько пониженной: от +7℃, +12℃ ночью до +19℃, в отдельные сутки +23℃ днем.

Во второй половине месяца на смену дождям придут антициклоны, и вот тут можно ожидать жаркую погоду — до +30℃.