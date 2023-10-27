Синоптики рассказали, когда в Карелии ожидаются новые снегопады

В Гидрометцентре республики сделали предварительный прогноз на неделю.

В Гидрометцентре Карелии подвели итог минувших выходных, который отметились настоящим зимним вторжением. На юге Карелии шел снег, а в Петрозаводске случилась серьезная непогода — количество выпавшего снега достигло 20 мм и значимую роль. Серьезную роль сыграл снежный эффект озера, в данном случае, Онежского.

На сегодняшний день сумма осадков по данным метеостанции Петрозаводск уже в 2,5 раза превышает месячную норму. Высота снежного покрова по республике составляет от 2 до 16 см.

На предстоящей неделе в Карелии сохранится скорее зимняя погода, оставшись под влиянием северных периферий североатлантических циклонов. Снега добавится, особенно в первые ноябрьские дни, а среднесуточная температура воздуха будет ниже 0. Впрочем, заметили в ЦГМС, говорить об окончательном наступлении зимы пока рано.