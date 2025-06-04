Синоптики рассказали, когда в Карелии потеплеет и закончатся дожди

Специалисты Гидрометцентра республики сделали прогноз на неделю.

Карелию накрыли сильные дожди. Вчера, 9 июня, ливни начались на юге региона, ночью перешли в центральные и северо-восточные районы. По предварительным прогнозам, за сутки может выпасть до половины месячной нормы осадков — от 12 до 25 мм.

Сегодня будет прохладно — всего +13…+18°C, поднимется сильный западный ветер. Но уже завтра дожди станут реже и короче, а температура начнет повышаться.

К середине недели осадки приобретут локальный и кратковременный характер, потеплеет до +17…+22°C, станет солнечнее. Только на севере и у водоемов будет прохладнее, температура сохранится в рамках климатической нормы для июня.