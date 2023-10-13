Синоптики рассказали, когда в Карелии прекратятся дожди

По данным Гидрометцентра республики, антициклон уже на подходе к региону.

В Гидрометцентре республики рассказали о погоде на предстоящую неделю, а также подвели итоги первой половины октября.

Начало второго осеннего месяца выдалось необычайно пасмурным. На Карелию обрушилось уже несколько циклонов, а по дождям октябрь уверенно опережает климатический график. В ряде южных и центральных районов уже перевыполнена месячная норма осадков, а в Петрозаводске за 15 дней выпало две месячные нормы.

В первой половине наступившей недели на погоду в Карелии окажет влияние холодная часть циклона. В ЦГМС предупреждают о возможных кратковременных осадках — дожде, мокром снеге, снежной крупе. Сохранится умеренный северный ветер.

Однако ближе к выходным на смену осадкам придет Скандинавский антициклон. Ветер ослабеет, осадки почти прекратятся, ночные температуры опустятся до -1, -6°С, днем не будут превышать 0, +5°С, что на 1-1,5 градуса ниже климатической нормы.