Синоптики рассказали, когда в Карелии снова вернутся +27

Очередная волна тепла накроет Карелию уже на этой неделе, сообщили в карельском Гидрометцентре.
Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали «Столице на Онего» о погоде на ближайшие дни.
Так, по данным Гидрометцентра, прохладная и дождливая погода сохранится в Карелии до 20 июля, до среды.
В четверг, 21 июля, на территорию нашей республики вновь вернется лето.
«Дожди прекратятся, с 21 июля будет сухая и теплая погода. Температура воздуха в Петрозаводске достигнет +25…+27 градусов», — рассказали синоптики.
Как пообещали специалисты, теплая погода продержится в Карелии 21, 22, 23 и 24 июля.
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