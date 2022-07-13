Синоптики рассказали, когда в Карелии снова вернутся +27

Очередная волна тепла накроет Карелию уже на этой неделе, сообщили в карельском Гидрометцентре.

Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали «Столице на Онего» о погоде на ближайшие дни.

Так, по данным Гидрометцентра, прохладная и дождливая погода сохранится в Карелии до 20 июля, до среды.

В четверг, 21 июля, на территорию нашей республики вновь вернется лето.

«Дожди прекратятся, с 21 июля будет сухая и теплая погода. Температура воздуха в Петрозаводске достигнет +25…+27 градусов», — рассказали синоптики.

Как пообещали специалисты, теплая погода продержится в Карелии 21, 22, 23 и 24 июля.