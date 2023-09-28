Синоптики рассказали, когда в Карелии выпадет снег

В Гидрометцентре Карелии подвели итог прошедшего сентября и рассказали о погоде, которая ждет республику в октябре.

По словам синоптиков, сентябрь 2023 года войдет в историю как самый теплый за все время инструментальных метеонаблюдений. По Карелии среднемесячная температура на 3,7℃, а в Петрозаводске — со значением плюс 14,1℃ - на 4,0℃ превысила климатическую норму. Кроме того, в Петрозаводске был трижды побит суточный максимум. При этом дождей, особенно на севере республики, также оказалось достаточно.

Однако с первых чисел октября в Карелии похолодало, и в дальнейшем погоду в республике будут определять вторгающиеся в регион атлантические циклоны. Более того, уже в первой декаде месяца возможно выпадение снега, а температура вернется к климатической норме (+3,4℃ по Карелии, +3,8℃ по Петрозаводску) и даже ниже.

Погода второй декады октября будет крайне неустойчивой. В первой ее половине ожидается небольшая волна тепла, а температура повысится до +8, плюс 16℃, к концу же декады вновь заметно похолодает, до +2, +5℃, а ночью вернутся отрицательные температуры. местами не исключены осадки в смешанной фазе, а в ночные часы вернутся слабые отрицательные температуры.

В конце октября средняя температура воздуха окажется в пределах нормы, около 1-1,5℃. В целом же, по прогнозу Гидрометцентра России, октябрь 2023 года ожидается на 1,2℃ теплее климатической нормы, а количество осадков будет близким к среднему.