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Синоптики рассказали, когда в Карелии выпадет снег

Новости. Погода
07:45, 03 Октября 2023
фото: "Столица на Онего"

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В Гидрометцентре Карелии подвели итог прошедшего сентября и рассказали о погоде, которая ждет республику в октябре.

По словам синоптиков, сентябрь 2023 года войдет в историю как самый теплый за все время инструментальных метеонаблюдений. По Карелии среднемесячная температура на 3,7℃, а в Петрозаводске — со значением плюс 14,1℃ -  на 4,0℃ превысила климатическую норму. Кроме того, в Петрозаводске был трижды побит суточный максимум. При этом дождей, особенно на севере республики, также оказалось достаточно.

Однако с первых чисел октября в Карелии похолодало, и в дальнейшем погоду в республике будут определять вторгающиеся в регион атлантические циклоны. Более того, уже в первой декаде месяца возможно выпадение снега, а температура вернется к климатической норме (+3,4℃  по Карелии, +3,8℃ по Петрозаводску) и даже ниже.

Погода второй декады октября будет крайне неустойчивой. В первой ее половине ожидается небольшая волна тепла, а температура повысится до +8, плюс 16℃, к концу же декады  вновь заметно похолодает, до +2, +5℃, а ночью вернутся отрицательные температуры. местами не исключены осадки в смешанной фазе, а в ночные часы вернутся слабые отрицательные температуры.

В конце октября средняя температура воздуха  окажется в пределах нормы, около 1-1,5℃. В целом же, по прогнозу Гидрометцентра России, октябрь 2023 года ожидается  на 1,2℃ теплее климатической нормы, а количество осадков будет близким к среднему.

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