Синоптики рассказали, когда в Карелии закончится «бабье лето»

В Карельском гидрометцентре рассказали, как надолго пришло тепло, и рассказали, почему это плохо.

«Бабье лето» радует своим теплом. Но оно скоро закончится. Такой прогноз дает Карельский гидрометцентр. Влияние антициклона продлится еще несколько дней, а уже к концу недели будет больше облачности, с приближением с запада фронтальных разделов атлантических циклонов, пойдут дожди, начнет усиливаться ветер южного направления, погода вернется в осеннее русло, хотя температурный режим еще сохранится несколько повышенным относительно нормы.

Пока же погоду нашего северо-западного региона по-прежнему определяет область высокого атмосферного давления, и в тропосфере ей соответствует антициклон. Иными словами, ветер слабый, стабильно высокое атмосферное давление, а температурный фон на 3-4 градуса превышает средние многолетние значения. Днем и вовсе температура поднимается до летних +20, +25 градусов.

Но есть в такой летней погоды и минусы, говорят синоптики. Ухудшается качество воздуха. Наибольшие концентрации вредных примесей отмечаются в ночные и утренние часы. Еще одна неприятность — туманы, которые, как правило, тянутся с теплой влажной поверхности водоемов. Такой был 9 сентября и ожидается 10 сентября. Если подытожить, до конца лета осталось несколько дней. Берем отгулы и сбегаем в лес за грибами или на рыбалку!