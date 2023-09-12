Синоптики рассказали, когда в Карелии закончится бабье лето

Холодный фронт надвигается на республику из Скандинавии.

Специалисты Гидрометцентра России рассказали о скором завершении бабьего лета на северо-западе страны. С 13 сентября холодный атмосферный фронт Скандинавского циклона начнёт пересекать Северо-Западный округ.

Первой тепла лишится Мурманская область — уже с сегодняшнего числа там начнет холодать. Также непогода придет в Калининградскую область.

В Карелии дожди, местами сильные, прольются 14 сентября. В этот день похолодает на пару градусов, ветер усилится до 15-17 м/с.

В пятницу, 15 сентября, похолодание уже будет значительным, до +9, +14℃.

Напомним, сегодня, 13 сентября, в Петрозаводске был побит температурный рекорд, державшийся 75 лет.